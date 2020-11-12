В Москве зарегистрировано 5997 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 5997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1426 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 371 человек.

15,3% среди заболевших - дети, 43,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% - от 46 до 65 лет, еще 9% - от 66 до 79 лет. Также 3,5% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.