В Москве завершили ремонт дорог в рамках подготовки к зиме

В Москве завершились работы по текущему ремонту дорог в рамках подготовки к зиме. Отремонтировано 19,5 млн кв. м. дорожных покрытий. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Ремонт на всех объектах завершен в установленный срок. Несмотря на то, что из-за непростой эпидемиологической ситуации работы начались позже, весь запланированный объем выполнен, - отметил Петр Бирюков. - Всего отремонтировано 19,5 млн. кв. м дорожных покрытий".

Одна из главных задач этого ремонта была убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП. Ежедневно в работах были задействованы 9 тыс. человек и 6 тыс. единиц специализированной техники.

В 2020 году ремонт асфальтобетонного покрытия был выполнен на участках МКАД, ТТК, Садового кольца, Ленинградского, Варшавского шоссе, Ленинского и Севастопольского проспектов, проспекта Мира, на всем протяжении Алтуфьевского и Коровинского шоссе, Большой Академической, Крылатской и Молодогвардейской улиц, Центральной аллее ВДНХ и на многих других значимых объектах.

Заммэра напомнил про ремонт дорожного покрытия на Тверской улице, где менее чем за двое суток заменили асфальт на участке 1,3 километра.

В настоящее время в городе завершаются работы по благоустройству, в рамках которых на ряде участков дорог ведется замена асфальтобетонного покрытия.