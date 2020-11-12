В Подмосковье четверо детей получили ожоги из-за лопнувшей трубы

В Московской области дети получили серьезные ожоги при прорыве трубы с горячей водой, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел днем в четверг на Томилинской улице в Дзержинском, возле местной школы искусств. Горячая вода из трубы вылилась на проезжую часть в тот самый момент, когда четверо ребят в возрасте 10-12 лет переходили дорогу. Все дети были госпитализированы в ожоговый центр в соседних Люберцах.

Прокуратура начала проверку, выясняются все обстоятельства коммунальной аварии. По сведениям источников агентства, в эти минуты по улице течет река кипятка.