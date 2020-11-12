В Рязани потушили пожар в торговом центре

Пожар в рязанском торгово-развлекательном центре "М5 Молл" ликвидирован. Пострадавших нет, ущерб и причины возгорания устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар в ТРЦ начался около 17 часов, сообщение о нем поступило в дежурную часть в 17:15. По информации МЧС, здание торгового центра одноэтажное, размеры 550 на 140 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 19 пожарных автомобилей и 64 человек личного состава.

Всего из здания было эвакуировано 1238 человек - посетители и сотрудники торгово-развлекательного центра.

В 18:20 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. В 18:45 ликвидировано открытое горение. В настоящее время проводится разбор завалов.

- Прокуратурой области проводится проверка случившегося и его последствий. - Пожар потушен, но пока не закончится разбор завалов, мы не можем говорить, что пострадавших не было. В ходе проверки особое внимание будет обращено на наличие в помещениях ТРЦ систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, соблюдение требований, предъявляемых к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, - подчеркнула "РГ" официальный представитель прокуратуры области Юлия Ромашкина. Проверка инициирована областном прокуратурой, проводить ее будет районный прокурор.