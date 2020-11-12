В столице обсудили меры противодействия коррупции

Новости

Вышел трейлер ремейка "Черного красавца" - с кобылой вместо жеребца 13:59
Бабиков выиграл вторую гонку в рамках отбора на Кубок мира по биатлону 13:42
Как Мадс Миккельсен будет выглядеть в образе Грин-де-Вальда 13:40
Вышел русский трейлер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 13:31
Испания будет требовать с приезжих отрицательный тест на COVID-19 13:28
Дело экс-футболиста Романа Широкова поступило в мировой суд 13:19
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь 13:19
Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве 13:10
В Венгрии закрепят в Конституции женский и мужской пол 13:05
Ирландцы составили рейтинг актеров с самым плохим ирландским акцентом 13:00
Минфин предложил ввести в УК статью о преступлениях с криптовалютой 12:56
В Беларуси началась отправка призывников в войска 12:54
Почта России и АСИ запустят совместные проекты в социальной сфере 12:53
Власти Испании снизят НДС на маски 12:53
В России появится рейтинг детского благополучия в регионах 12:50
В Кремле назвали условие размещения турецких миротворцев в Карабахе 12:48
Кремль выразил надежду на урегулирование разногласий с Турцией 12:45
МЭА: Вакцины не помогут заметно увеличить спрос на нефть в 2021 году 12:44
Минпросвещения продлит программу "Земский учитель" 12:44
Евросоюз создает союз здравоохранения 12:44
В Армении и Нагорном Карабахе ввели бесполетные зоны 12:43
Более тысячи пожертвований сделали москвичи через сервис на mos.ru 12:42
В Москве обновлен рекорд по количеству сделок с ипотекой 12:36
У двух министров в Новгородской области выявлен коронавирус 12:35
В Минске ввели обязательный масочный режим 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 13:23
Рубрика: Власть

В столице обсудили меры противодействия коррупции

Текст: Ирина Огилько
В столице прошла научно-практическая конференция по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, конференция прошла в формате вебинара при технической поддержке Московского государственного университета управления правительства Москвы. Об этом сообщает портал мэра столицы.
Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно

Инициатором конференции стал столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Как пояснили в департаменте, на конференции выступили представители администрации президента, Минтруда, общественных организаций, правоохранительных органов и высших учебных заведений, изучающие вопросы организации профилактики и противодействия коррупции в Российской Федерации. Также в вебинаре приняли участие более 100 руководителей различного звена органов исполнительной власти города Москвы, которые отвечают за реализацию требований законодательства о противодействии коррупции.

Участники обсудили актуальные проблемы правового обеспечения противодействия коррупции, вопросы реализации и совершенствования механизмов предупреждения коррупции в органах исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организациях, а также правоприменительная практика в сфере противодействия коррупции.

Напомним, что работа ведется во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно