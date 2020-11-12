В столице обсудили меры противодействия коррупции

В столице прошла научно-практическая конференция по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, конференция прошла в формате вебинара при технической поддержке Московского государственного университета управления правительства Москвы. Об этом сообщает портал мэра столицы.

Инициатором конференции стал столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Как пояснили в департаменте, на конференции выступили представители администрации президента, Минтруда, общественных организаций, правоохранительных органов и высших учебных заведений, изучающие вопросы организации профилактики и противодействия коррупции в Российской Федерации. Также в вебинаре приняли участие более 100 руководителей различного звена органов исполнительной власти города Москвы, которые отвечают за реализацию требований законодательства о противодействии коррупции.

Участники обсудили актуальные проблемы правового обеспечения противодействия коррупции, вопросы реализации и совершенствования механизмов предупреждения коррупции в органах исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организациях, а также правоприменительная практика в сфере противодействия коррупции.

Напомним, что работа ведется во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378.