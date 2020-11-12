Ветеранская организация Нововоронежской АЭС получила звание лидера

Совет ветеранов Нововоронежской АЭС признан лучшим в конкурсе ветеранских организаций Концерна "Росэнергоатом" по итогам 2019 года.

Диплом "Лидер года", почетное Знамя и благодарственные письма директору Нововоронежской АЭС Владимир Поварову и председателю Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентине Кудрявцевой вручил председатель Совета и руководитель Исполнительного комитета Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна "Росэнергоатом" (МООВК) Виктор Черкасов. Мероприятие проходило с соблюдением всех мер безопасности в условиях новой коронавирусной инфекции.

Виктор Черкасов высоко оценил роль ветеранов Нововоронежской АЭС в развитии атомной энергетики, подготовке профессионалов для отрасли, участии в общественной жизни Нововоронежа. Сейчас в состав ветеранской организации входит 2 610 человек.

Совет ветеранов Нововоронежской АЭС уже три года подряд становится победителем конкурса на лучшую ветеранскую организацию Концерна "Росэнергоатом" и получает звание "Лидер года", поэтому Знамя МООВК было передано нововоронежским ветеранам-атомщикам на вечное хранение.

"Ветеранам мы отдаем дань уважениям, им оказывается вся необходимая помощь и поддержка, они ведут активную работу с молодежью. Сегодняшние успехи говорят, что движение идет в правильном направлении, и это вдохновляет на новые победы", - отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Также была презентована новая книга, выпущенная Советом ветеранов НВ АЭС к 75-летию Великой Победы, о ветеранах Великой Отечественной войны, работавших на атомной станции. Все участники мероприятия получили памятные экземпляры.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru