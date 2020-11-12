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12.11.2020 18:26

Воронежская облдума предложила обновить автопарк скорой помощи

Предусмотреть дополнительные средства на закупку автомобилей скорой помощи могут в бюджете региона на 2021 год. Предложение об этом выдвинули депутаты облдумы, его направят воронежскому губернатору Александру Гусеву.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Вопрос об обновлении автопарка подняла руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Людмила Ипполитова 12 ноября. Коллеги по партии согласились с тем, что материально-техническая база скорой помощи требует незамедлительного улучшения. В письме на имя губернатора депутаты попросили выделить на будущий год финансирование из расчета: десять карет для Воронежа, по две - на каждый муниципальный район и остальные городские округа.

Фото: Воронежская областная Дума
На 4,6 миллиарда рублей выросли доходы воронежского облбюджета

Изменения в закон об областном бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, а также корректировки закона о бюджете Территориального фонда ОМС приняты на четвертом заседании регионального парламента седьмого созыва. О работе по формированию главного финансового плана рассказал заместитель председателя облдумы Николай Колосков. Члены фракции обсудили предложения муниципалитетов по включению ряда объектов в адресные инвестиционные программы на 2022-2023 годы.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

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