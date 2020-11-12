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12.11.2020 12:23
Рубрика: Происшествия

Возбуждено дело после гибели девушки из-за падения в яму на востоке Москвы

Текст: Сергей Бабкин

На востоке Москвы 19-летняя девушка погибла, упав в разрытую траншею.

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Как сообщает пресс-служба ГСУ СК, рабочие одной из коммерческих организаций разрыли яму для установки столба возле дома на 11-й Парковой улице, но не огородили ее. Девушка не заметила углубление и упала. От полученных травм она скончалась. Следствие пришло к выводу, что подрядчики нарушили требования к безопасности таких работ.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". Проводятся необходимые экспертизы, скоро будут допрошены руководители компании.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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