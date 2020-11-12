Возбуждено дело после гибели девушки из-за падения в яму на востоке Москвы

На востоке Москвы 19-летняя девушка погибла, упав в разрытую траншею.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК, рабочие одной из коммерческих организаций разрыли яму для установки столба возле дома на 11-й Парковой улице, но не огородили ее. Девушка не заметила углубление и упала. От полученных травм она скончалась. Следствие пришло к выводу, что подрядчики нарушили требования к безопасности таких работ.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". Проводятся необходимые экспертизы, скоро будут допрошены руководители компании.