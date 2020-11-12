ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек

Не более 5 гостей пустят в московские ЗАГСы на регистрацию бракосочетания. Об этом сообщила журналистам и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве остается нестабильной. Мы рекомендуем молодоженам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. И в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции начнут действовать ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях заключения брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты - масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции", - сказала Уханева.

На бракосочетании молодожены могут находиться без масок, но во время ожидания и проверки документов необходимо использовать индивидуальные средства защиты. При входе в отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания всем посетителям измеряют температуру. В случае выявления повышенной температуры или отсутствия средств индивидуальной защиты, масок и перчаток, посетители в отделы ЗАГС не допускаются.

Напомним, что во всех отделениях ЗАГС и Дворцах бракосочетания регулярно проводится дезинфекция помещений. Сотрудники обеспечены масками, респираторами и перчатками. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами.