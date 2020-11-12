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12.11.2020 09:31
Рубрика: Общество

Записаться на ПЦР в Москве стало проще

Текст: Любовь Проценко

В столице упростили запись на ПЦР. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще 3959 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

"Эпидобстановка в столице остается напряженной: ежедневно в Москве выявляют несколько тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Чтобы обеспечить жителей города доступной и удобной диагностикой, мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на COVID-19. Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на 1 тысячу. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы. Таким образом, во взрослой сети число ежедневно доступных слотов составит 4860, а в детской сети - 1170. Итого общий объем превысит 6 тысяч ПЦР-тестов. Таким образом, уже в пятницу свободных окошек для записи во всех точках станет больше", - рассказала Ракова.

Взрослые москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. ПЦР-тест могут сдать и дети - для них открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте жителя на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в течение трех дней с момента сдачи анализа. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test.

Сегодня в городе открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ и у пациентов с пневмонией. Также тестирование на коронавирус является обязательным условием для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.

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