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12.11.2020 09:45
Рубрика: Власть

Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после пятимесячного похода

Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток из дальнего похода.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Корабль "Североморск" вернулся домой после похода в Арктику и Атлантику

Об этом сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Пять месяцев в походе провели большие десантные корабли "Николай Вилков", "Адмирал Невельской", "Ослябя" и "Пересвет". За 158 ходовых суток каждый из них прошел более 23 тысяч морских миль.

Отрядом кораблей командовал капитан первого ранга Геннадий Поддубный. Отряд задействовали в учениях флота с группировкой сил в дальней морской зоне и в военно-морских маневрах "Океанский щит-2020", в ходе которых впервые в истории морской десант высадили на необорудованное побережье Чукотского полуострова.

В Арктике экипажи кораблей обеспечивали перевозку личного состава, техники и грузов, а также проводили учения и тренировки.

Из Владивостока отряд кораблей ТОФ отправился в дальний поход
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