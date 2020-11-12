Паромную переправу Ванино - Холмск закрыли из-за циклона

Из-за надвигающегося циклона закрыли паромную переправу Ванино-Холмск, соединяющую остров Сахалин с материком.

Как сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском морском пароходстве, в 14:00 по местному времени крайний паром "Сахалин-9" отправился в Ванино. После работу переправы временно приостановили.

В ближайшие сутки в Татарском проливе ожидается шторм. По данным метеорологов, циклон накроет южные и центральные районы Хабаровского края. Прогнозируется мокрый снег, ветер до 14 метров в секунду, перепад температур.