На 86-м году жизни умер первый президент Бурятии Леонид Потапов. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Потапов руководил регионом с 1994 по 2007 год. После этого работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.

"Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий продолжал трудиться на благо республики", - приводятся слова главы субъекта Алексея Цыденова.

Ранее Потапова госпитализировали с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в республиканском министерстве здравоохранения.