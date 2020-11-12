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12.11.2020 06:50
Рубрика: Общество

В Приморье результаты тестов на COVID-19 будут отправлять по СМС

Текст: Анна Бондаренко

Со следующей недели жители Приморья смогут получать результаты исследований на коронавирус по СМС или телефону "горячей линии". В этом случае нужно будет озвучить кодовое слово, которое им скажут во время сдачи анализа, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам заместителя председателя правительства - министра здравоохранения края Анастасии Худченко, пробная эксплуатация системы учета анализов пациентов началась 12 ноября.

"В систему будут оперативно вноситься такие данные, как дата забора анализа, поступление в лабораторию, получение результата. Пациент будет уведомляться о результате обследования по смс или по звонку на "горячую линию". Эта работа организована совместно с краевым министерством цифрового развития на базе МФЦ", - рассказала она.

Фото: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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В минздраве надеются, что запуск программы позволит доводить результаты теста до пациента в регламентированные сроки - от 2 до 4 суток. Сейчас многие жители края жалуются, что очень долго не могут узнать результаты анализов.

В крае работают 17 лабораторий, для которых в последние несколько месяцев закупили дополнительное оборудование. Как пояснила Анастасия Худченко, задержки связаны с тем, что лаборатории не могут справиться с возросшей нагрузкой: если в начале пандемии там проводили 280 исследований в сутки, то сейчас около пяти тысяч. Кроме того, такое большое количество результатов тестов сложно быстро развезти по поликлиникам.

"Сегодня исследования на антитела более доступны и оперативны, поскольку были приобретены 10 иммуноферментных анализаторов совокупной мощностью более 6000 анализов в сутки. Они распределены по крупным амбулаторно-поликлиническим учреждениям края. Эксплуатируется и то оборудование, которое уже имелось в медучреждениях и позволяет делать такую диагностику", - отметила глава профильного ведомства.

За минувшие сутки в Приморье было выявлено 215 новых случаев COVID-19, общее количество приближается к 18 тысячам. Выздоровели почти 13,5 тысяч. С начала пандемии проведено 511333 теста.

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