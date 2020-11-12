В Приморье временно закрыт пункт пропуска на границе с КНР

В Приморском крае с 12 по 15 ноября закрыт автомобильный пункт пропуска Турий Рог на границе с провинцией Хэйлунцзян.

Транспорт не сможет проехать из-за поломки весового оборудования, сообщает Росгранстрой.

По информации Дальневосточного таможенного управления, очередей на пункте пропуска нет, отмечает "Интерфакс".

262 грузовика скопились у пункта пропуска Полтавка-Дунин. Также отмечается очереди в Пограничном и Краскино. Заторы связаны с ограничениями властей КНР из-за распространения коронавирусной инфекции.