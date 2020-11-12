В Забайкалье девятилетней девочке выстрелили в спину из винтовки

В Краснокаменске Забайкальского края девятилетней девочке выстрелили в спину из пневматической винтовки.

ЧП произошло днем 10 ноября, стрелок не установлен. Ребенок с ранением лопаточной области госпитализирован в больницу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (часть третья статьи 30, пункт "в" части второй статьи 105 УК РФ).

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли следы и образцы веществ. Назначены необходимые судебные экспертизы, ведется розыск злоумышленника.

Дело находится на особом контроле руководителя СУ СК Юрия Русанова.