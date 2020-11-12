Житель Бурятии выдумал ограбление, чтобы не ругаться с женой

Житель Закаменского района Бурятии стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе.

26 октября 28-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о грабеже. Он сообщил, что накануне вечером на улице его побили трое парней и похитили телефон.

Однако правоохранители выяснили, что мобильного у заявителя не было вот уже как несколько месяцев.

"Неработающий сельчанин всю ночь распивал спиртные напитки и боялся вернуться домой. Как мужчина пояснил полицейским, таким образом он предполагал избежать разбирательств с супругой", - сообщили в УМВД по республике.

При этом его заранее предупредили об ответственности за ложный донос.

Санкции статьи, по которой расследуется дело, предусматривают до трех лет лишения свободы.