Детские поликлиники в регионах переходят на новый формат работы

Смех и крики в коридорах нового корпуса детской областной больницы им. Н.Ф. Филатова не раздавались почти два года. Все это время шла реконструкция больничных корпусов в рамках нацпроекта "Здравоохранение". И вот они готовы распахнуть свои двери для юных пациентов.

- Ремонт проводился поэтапно. Сначала выполнили реконструкцию главного корпуса, где размещаются отделения плановой и экстренной хирургии, офтальмология, травматология и ортопедия, оториноларингология, расширили отделение функциональной диагностики. Сейчас в них уже проходят лечение дети разных возрастов. Завершается второй этап реконструкции, - рассказывает главный врач детской больницы Максим Баженов.

На эти работы направили свыше 576 миллионов рублей, из них около 530 миллионов - средства федерального бюджета. Деньги пошли не только на строительные работы, но и на оснащение современным оборудованием.

- Мы можем дополнительно увеличить плановую госпитализацию на 50 процентов от существующих мощностей. Особенно актуально это в период пандемии, отмечает замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Инфекционные блоки обеспечены всем необходимые для комфортного пребывания мам с маленькими детьми.

- Конечно, лучше сюда не попадать. Но нам очень нравится. По сравнению с тем, что было несколько лет назад - небо и земля. В боксе есть туалет и горячая вода. Кроватки для младенцев, пеленальный столик. Все новое и очень удобное, - говорит пензячка Елена Мокшакова.

Только в 2020 году 4119 поликлиник внедряют бережливые технологии

Но если эта больница в Пензе полностью будет введена в строй в конце года, то в Чкаловском районе Екатеринбурга за последние полгода открылись для малышей две обновленные поликлиники. Обе крайне необходимы для жителей ближайших микрорайонов. Ведь до ближайшей поликлиники приходилось долго добираться на автобусе, а там, понятно - томление в очереди к участковым педиатрам. Пока получишь консультацию доктора или сдашь анализы - полдня потеряешь. Так что открытие своего отделения поликлиники на первом этаже недавно возведенной многоэтажки для жителей "Солнечного" - важное событие. Несмотря на малый формат, работа медиков тут отлажена, как часовой механизм. Запись на прием, передача данных и оформление медицинских карт - в цифре.

- Все компьютеризировано, амбулаторные карты ведутся в электронном виде. Понятно, новые технологии оптимизируют время, при этом доктор может уделить больше внимания маленькому пациенту, выслушать родителей, осмотреть ребенка. И процесс приема не затягивается. А время ожидания у кабинета врача для тех, кто пришел к назначенному часу, составляет две-три минуты, - пояснил главный врач детской городской больницы N 8, к которой относится поликлиника, Дмитрий Праздничков.

Изменилась и другая мини-поликлиники N4, открывшаяся после капитального ремонта в конце октября. В осенний сезон простуд я ожидала увидеть у входа в поликлинику привычный поток пациентов, а в коридоре - толпу родителей с капризничающими детьми. Но все оказалось не так. Для тех, кто кашляет и температурит, в поликлинике сейчас предусмотрен отдельный вход. Мамы с детишками, конечно, заходили, но без толчеи, а в коридоре расходились по нужным кабинетам. Никакой толчеи, потому что записаться на прием можно не выходя из дома, через кол-центр или интернет, пояснили медработники. Так что явиться можно тютелька в тютельку и на ожидание у дверей кабинета уйдет всего пара минут.

Словом, детские поликлиники в регионах, благодаря национальному проекту "Здравоохранение", становятся благоустроенными и "бережливыми". Только в текущем году 4119 поликлиник внедряют бережливые технологии.