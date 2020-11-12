Фигуристка Акатьева первой в истории прыгнула два четверных и триксель

На этапе юниорского Гран-при в Казани воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева стала первой в истории спортсменкой, прыгнувшей два четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе.

В четверг определились победительницы у юниорок на этапе Кубка России в Казани. В соревновании победу одержала 13-летняя Софья Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе.

В своей произвольной программе Акатьева исполнила два четверных тулупа и тройной аксель. Она стала первой в истории спорта, кому удалось сделать это.

По итогам двух программ Акатьева набрала 231,44 балла, причем в произвольной программе она опередила соперниц почти на 23 балла. Второй результат показала Вероника Жилина - 197,45 балла. Бронза у Алины Горбачевой - 193,68 балла.