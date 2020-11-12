Прокуратура проверит видео с издевательством над школьником в Казани

В прокуратуре Татарстана начата проверка видеоролика с издевательствами восьмиклассников над подростком младшего возраста. Кадры конфликта между школьниками были опубликованы в социальной сети.

Инцидент, как выяснилось, произошел в одном из лагерей во время осенних каникул в начале ноября. По предварительным данным, воспитатели в момент драки находились в другом помещении и занимались оформлением документов, им уже вынесено дисциплинарное взыскание.

По словам старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Обстоятельства случившегося также выясняют сотрудники министерства образования и науки Татарстана.