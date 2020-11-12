Самарская и Ульяновская области объединятся в инновационном развитии

Об этом 12 ноября губернаторы регионов Дмитрий Азаров и Сергей Морозов договорились на форуме "Сильные идеи для нового времени", который проходит в Москве под эгидой Агентства стратегических инициатив.

Ранее Самарская губерния уже стала центром притяжения для вузов девяти регионов страны, включая Ульяновскую область, которые объединились в Научно-образовательный центр "Инженерия будущего", созданный в Самарской области.

- В прошлом году мы создали региональный НОЦ, но я вышел с инициативой к целому ряду регионов по созданию межрегионального НОЦ, объединению усилий различных научных школ. Сергей Иванович Морозов первый поддержал меня в намерениях создания межрегионального центра, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сегодняшняя договоренность даст мощный импульс реализации масштабных проектов, привлечет новых инвесторов.

- У нас инвесторы, работодатели на территории Самарской, Ульяновской областей часто одни и те же, и мы видим синергию от такого взаимодействия, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. - Самарская область многое сделала для того, чтобы уровень инвестиций рос опережающими темпами. В предыдущие два года нам это удалось. Мы преодолели костность, которая присутствовала в работе с инвесторами. Самым ярким показателем является то, что мы за три года на 42 позиции улучшили место региона в инвестиционном рейтинге АСИ. Это Главный инвестрейтинг нашей страны. Мы находились на 65 месте. А сейчас вплотную приблизились к двадцатке. Уверен, что в следующем году в 20-ку мы войдем. Это большая системная работа, которая позволяет нам сегодня открывать новые предприятия и рабочие места даже в этот период пандемии, не говоря уже о годах 2019 и 2018.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов также подтвердил, что есть серьезные инвесторы, готовые работать в соседних областях, в том числе на межрегиональных проектах. По мнению всех участников объединения, такая интеллектуальная и финансовая кооперация даст значительный эффект. Более подробно направления взаимодействия региональные управленческие команды обсудят уже в ближайшее время.

Комментарий

Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области:

- Что это даст двум регионам, на мой взгляд? Во-первых, принципиально новый качественный импульс развития. Во-вторых, это решение важной государственной задачи по повышению конкурентоспособности. И, в конце концов, это даст возможность создать крупный инновационно-экономический центр.