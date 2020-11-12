Софья Акатьева, 13-летняя ученица группы Этери Тутберидзе, выиграла юниорский Кубок России в Казани, исполнив в произвольной программе два четверных тулупа и аксель в 3,5 оборота.

Она стала первой фигуристкой в России и второй в мире, кому удалось сделать в одной программе и "квад", и "триксель". Мировая премьера состоялась на этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде в 2019 году, когда американка Алиса Лью прыгнула четверной лутц и пошла на два тройных акселя, исполнив один из них с падением.

Вероника Жилина из "Ангелов Плющенко", завоевавшая "серебро", также заявила два четверных тулупа. Прыжок получился в каскаде, но с сольного "квада" 12-летняя Жилина упала.

Напомним, что взрослый этап Кубка России в Казани Александра Трусова выиграла с четырьмя четверными в произвольной программе и одним падением. Тройной аксель Саша с помаркой исполнила только в короткой программе.