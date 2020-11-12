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12.11.2020 17:42
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал гендиректора "Нижегородского водоканала"

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Московский районный суд избрал меру пресечения в отношении гендиректора "Нижегородского водоканала". Об этом "РГ" сообщил помощник председателя нижегородского облсуда Валерий Лазарев.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Руководство "Нижегородского водоканала" заподозрили во взятках

Руководитель предприятия будет заключен под стражу по 9 января включительно. Постановление в законную силу пока не вступило.

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, вину в совершении инкриминируемых преступлений гендиректор "Нижегородского водоканала" не признал.

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела об организации преступного сообщества, получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество в отношении руководителя предприятия, нескольких его заместителей и должностных лиц. Следователи СК направили в суд ходатайства об избрании меры пресечения в отношении других фигурантов этого дела.

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