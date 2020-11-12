Суд арестовал гендиректора "Нижегородского водоканала"

Московский районный суд избрал меру пресечения в отношении гендиректора "Нижегородского водоканала". Об этом "РГ" сообщил помощник председателя нижегородского облсуда Валерий Лазарев.

Руководитель предприятия будет заключен под стражу по 9 января включительно. Постановление в законную силу пока не вступило.

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, вину в совершении инкриминируемых преступлений гендиректор "Нижегородского водоканала" не признал.

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела об организации преступного сообщества, получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество в отношении руководителя предприятия, нескольких его заместителей и должностных лиц. Следователи СК направили в суд ходатайства об избрании меры пресечения в отношении других фигурантов этого дела.