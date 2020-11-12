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12.11.2020 15:17
Рубрика: Общество

Ульяновские соцслужбы помогут пожилым при ограничительных мерах

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
С 16 по 30 ноября лицам в возрасте старше 65 лет и жителям, имеющим хронические заболевания, предписано не покидать место проживания. Такое требование закреплено в изменениях к указу "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности", которые подписал ульяновский губернатор Сергей Морозов.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

"Оценивая статистику заболеваемости COVID-2019 в Ульяновской области, можно отметить, что люди старшего поколения наиболее подвержены заражению, поэтому необходимо рассмотреть вопрос введения ряда ограничительных мер, что позволит сохранить их здоровье. Важно, чтобы социальные службы не оставляли без внимания пожилых людей и продолжили оказывать всю необходимую помощь особенно в этот период", - отметил Сергей Морозов.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Как отметил глава региона, в порядке исключения допускаются случаи обращения старшего поколения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, выхода к ближайшему месту приобретения товаров, услуг, выгула домашних животных, а также выноса отходов до ближайшего места сбора ТБО.

Указанные ограничения не распространяются на работников медицинских организаций, организаций социального обслуживания населения, работников органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организаций, обеспечивающих деятельность соответствующих органов госвласти и органов местного самоуправления. Также они не касаются сотрудников других организаций, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования структур, индивидуальных предпринимателей.

Фото: Правительство Ульяновской области
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По словам и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Натальи Исаевой, на сегодняшний день в регионе проживает более 300 тысяч граждан старшего поколения, из них 216,7 тысячи - в возрасте старше 65 лет. "Всего на обслуживании в социальных учреждениях находятся 6451 человек, из которых на надомном обслуживании - 4440 человек, на стационарном - 1267, на полустационарном - 744. Для того, чтобы граждане старше 65 лет могли оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, введённый для контроля за дальнейшим распространением коронавирусной инфекции, будут работать волонтёры, социальные службы, мобильные бригады. Они также смогут поддержать наше старшее поколение в это нелёгкое время", - пояснила Наталья Исаева.

Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица"
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По информации профильного ведомства, сейчас организована работа "горячей линии" Министерства - 8-800-350-46-46. Для исполнения заявок граждан привлечены сотрудники областных учреждений соцзащиты и социального обслуживания, АО "Почта России", волонтёры. Переформатирована работа мобильных бригад. Налажено взаимодействие с Министерством здравоохранения Ульяновской области по организации помощи одиноко проживающим гражданам при постановке диагноза ОРВИ и COVID-2019. Данные о заболевших от учреждений здравоохранения передаются в органы социальной защиты населения для оперативной организации сопровождения. Также приём звонков ведёт служба психологической помощи.

Для оказания финансовой помощи людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями продолжается приём заявлений на компенсацию при покупке лекарств. Размер выплаты составляет до 5 тысяч рублей.

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