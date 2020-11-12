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12.11.2020 14:37
Рубрика: Власть

Ульяновские власти обеспечат счастливое детство с Фондом Тимченко

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Правительство Ульяновской области и Фонд Тимченко заключили соглашение о взаимодействии по вопросам детского благополучия. Подписи под документом поставили ульяновский губернатор и представитель Фонда
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

Подписи под документом поставили губернатор Серей Морозов и председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда Ксения Франк. Торжественная церемония состоялась 12 ноября в рамках Форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица"
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Соглашение направлено на совместную выработку системных управленческих решений для улучшения благополучия детей в регионе. Стороны договорились содействовать разработке методологии по оценке благополучия детей в Ульяновской области и развитию инструментов для анализа программ в сфере защиты детства. Особое внимание будет уделено использованию практики участия детей в принятии значимых для них решений.

"Ульяновскую область и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко связывает давнее и плодотворное сотрудничество. Сейчас перед нами открываются новые перспективы по совместной работе. Индекс детского благополучия - уникальный проект, который поможет повысить качество жизни самого дорогого, что у нас есть - наших детей. Сейчас завершается работа над региональной Стратегией народосбережения до 2030 года. В ней мы не просто учитываем различные сценарии демографического развития Ульяновской области, но и формируем конкретные действия и мероприятия, которые обеспечат достижение ключевых показателей в сфере демографической политики в рамках нацпроекта "Демография". Отдельным разделом этого документа и доклада будет качество жизни детей. Поэтому содействие со стороны экспертов Фонда Тимченко - хорошее подспорье для совершенствования данного направления в регионе", - подчеркнул Сергей Морозов.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Ульяновская область - регион доброжелательный к детям и семьям с детьми. "Детский бюджет", то есть расходы на образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальные гарантии, составляет 25% от общего бюджета региона. Этот показатель вырастет на 2,5% в 2021 году. Все показатели, характеризующие детское благополучие, должны быть для каждого руководителя муниципального уровня - важным направлением в работе. Принято решение, что данный показатель будет включен в критерии оценки эффективности деятельности муниципальной власти, будет проводиться рейтингование и оценка вклада местных властей в благополучие детей, в том числе через анализ объема их "детского" бюджета.

Проект "Индекс детского благополучия", представленный Ксенией Франк, вошел в топ-100 прогрессивных идей по итогам экспертного отбора и народного голосования. "Мы рады, что Ульяновская область первой из российских регионов поддержала инициативу Фонда Тимченко о необходимости ежегодного замера российского индекса детского благополучия. Учёт мнения детей повышает эффективность реализуемых социальных программ и предоставляемых услуг для них, а также помогает оценить благополучие конкретного ребёнка. Надеемся, что другие регионы также присоединятся к разработке и внедрению инструментов для оценки детского благополучия и, как следствие, в стране появится национальный индекс качества жизни детей. Уверены, что он будет полезен и сотрудникам органов власти, и НКО, и самое главное - семьям с детьми".

Для справки

Индекс детского благополучия (ИДБ) - это система показателей для оценки качества жизни детей, основанная на анализе регулярно собираемых статистических данных и социологических исследований. Они позволяют определять отклонения, выявлять проблемные зоны и лучшие практики, а также принимать решения о корректировке государственной политики в сфере защиты детства. ИДБ включает в себя группу показателей, отражающих значимые аспекты детского благополучия. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко один из крупнейших семейных фондов в России, который был создан в 2010 году для достижения долгосрочных социальных результатов и объединения проектов благотворительности семьи Тимченко. Деятельность Фонда направлена на социокультурное развитие российских регионов, решение проблем социального сиротства, развитие непрофессионального детского спорта и поддержку старшего поколения. Эти стратегические направления нацелены на позитивные и устойчивые изменения в социальной сфере. Программы Фонда Тимченко реализуются с фокусом на развитии малых территорий.

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