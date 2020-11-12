В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге

Погода начнет перестраиваться на зимний лад сразу в нескольких регионах. Холод с Карского моря будет проникать на север Сибири, на Урал, в Поволжье, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

На севере европейской территории ночные температуры будут опускаться до минус 15-20 градусов, что холоднее нормы.

На севере Поволжья (в Кировской и Оренбургской областях, Пермском крае) заметно холоднее, чем в средней полосе России. По ночам там до минус 9-14 градусов. Похолодает и на Урале - днем в субботу минус 4-9 градусов. Ночью - минус 10, что считается ниже климатической нормы. В Ямало-Ненецком округе местами по ночам уже совсем серьезные морозы - до минус 33 градусов. И днем - до минус 25. И если предыдущие похолодания были кратковременными, то это затянется на несколько дней.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай произойдет резкая смена погоды. Сегодня тут еще вполне тепло (плюс 2-11 градусов), но в субботу столбики термометров "уйдут в минус". По ночам будет 5-7 градусов ниже нуля. Начнется снег, ожидается гололед. В Кемеровской, Новосибирской и Томской областях ожидается еще и сильный ветер. А в Республике Алтай он вообще может достигать порывов в 25 метров в секунду. Непогода охватит центральные и южный районы Красноярского края.

На юго-западе Якутии колебания температуры. Если 13-го ноября там около нуля, то 14 ноября до минус пяти. По словам Паршиной, для Якутии все равно это очень тепло. Выше нормы на 10-15 градусов. А вот на востоке самого большого российского региона по ночам уже минус 43 градуса. Днем - минус 35-ть.

В средней полосе погода пока сюрпризы преподносить не намерена. По ночам -5...+2, днем -2...+5, преимущественно без осадков. Но в Гидрометцентре предупреждают, что 13 ноября под утро может сформироваться туман. И из-за этого может образоваться гололедица.