В Казани мать школьницы устроила самосуд над ее обидчиком

В казанской школе мать одной из учениц проникла в класс и вмешалась в конфликт дочери с одноклассником, в ходе которого последнего облили сладким напитком. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как женщина передает дочке бутылку с напитком и кричит: "На, лей!" Девочка пытается залезть бутылкой в рюкзак мальчику, а когда у нее это не получается, выливает жидкость на голову одноклассника.

Как сообщили в Управлении образования исполкома Казани, инцидент произошел накануне, по данному факту была проведена проверка. Выяснилось, что изначально конфликт между одноклассниками возник после того, как девочка бросила в мальчика ручкой, а тот в ответ облил ее портфель чаем. После завершения занятий мама девочки, являющаяся членом родительского комитета, вопреки существующему запрету прошла в здание, не поставив в известность учителя и администрацию школы, и вмешалась в конфликт.

- По данному инциденту в школе была создана конфликтная комиссия, в которой участвовали директор, заместители, классный руководитель и педагог-психолог. В результате конфликт был урегулирован, родители обеих сторон не имеют претензий друг к другу и к школе, - пояснили в управлении.

В ведомстве добавили, что мама девочки осознала недопустимость своего поведения. С мальчиком провел беседу школьный психолог, ребенок продолжает учебу. В образовательном заведении принято решение усилить пропускной режим, на данный момент объявлены выговоры учителю и сотруднику охраны.