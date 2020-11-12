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12.11.2020 10:23
Рубрика: Общество

В Казани умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов

Текст: Олег Корякин (Казань)
Борис Кузнецов (слева) был постоянным почетным гостем торжественных мероприятий по случаю Дня Победы и активным участником мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. Фото: Пресс-служба президента РТ Борис Кузнецов (слева) был постоянным почетным гостем торжественных мероприятий по случаю Дня Победы и активным участником мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. Фото: Пресс-служба президента РТ
Борис Кузнецов (слева) был постоянным почетным гостем торжественных мероприятий по случаю Дня Победы и активным участником мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. Фото: Пресс-служба президента РТ

В Казани скончался Герой Советского Союза, полковник запаса Борис Кузнецов. Он не дожил до своего 95-летия полтора месяца.

О смерти ветерана сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Она уточнила, что Рустам Минниханов выразил глубокие слова соболезнования в связи с кончиной Бориса Кирилловича.

Борис Кузнецов родился в Казани 26 декабря 1925 года. В мае 1943 года 16-летним подростком ушел на фронт. Служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. Уже через год он стал Героем Советского Союза.

Сержант Кузнецов совершил подвиг при форсировании Днепра. Под непрерывным вражеским огнем на самодельном плоту он переправился через реку, проложил кабельную линию и установил связь передового отряда с артиллерийской батареей. В течение дня он многократно исправлял повреждения линии связи. Будучи дважды ранен, остался в строю. Но это еще не все. В бою близ деревни во время контратаки немцев он с помощью нескольких пехотинцев, рискуя жизнью, развернул 45-мм пушку, оставленную на поле боя, и прямой наводкой открыл огонь по врагу. Позже при прорыве обороны в районе деревни Вултурул Борис Кузнецов вскочил на танк, прорвался на нем в окопы и расстрелял в упор отступающих солдат и офицеров противника. Личным примером он увлек за собой всех бойцов. В том бою сержант был серьезно контужен - рядом разорвалась мина.

Борис Кузнецов участвовал в Параде Победы в 1945 году на Красной площади. Но на этом его война не закончилась. В 1946 году его направили в Запорожье восстанавливать разрушенные города и промышленность. Здесь ему пришлось столкнуться с сопротивлением бандеровцев. В 1953 году Борис Кузнецов вернулся в родную Казань.

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