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12.11.2020 18:00
Рубрика: Общество

В Прикамье школьников вновь отправили на дистанционное обучение

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )

В школах Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского из-за роста числа заболевших COVID-19 с 16 ноября вновь вводится дистанционный формат обучения для учащихся 5-11 классов.

Фото: iStock
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- Эти города самые крупные в Пермском крае, в них, по данным Роспотребнадзора, наблюдается наиболее интенсивный рост заболеваемости короновирусной инфекцией, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как пояснили в региональном министерстве образования и науки, Институтом развития образования были разработаны учебные материалы по основным предметам для дистанционного и самостоятельного обучения на вторую четверть. Они включают тексты, презентации и видеоуроки. Школьники могут использовать эти материалы как при наличии интернета, так и на отдельных электронных носителях.

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