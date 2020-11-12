В Прикамье школьников вновь отправили на дистанционное обучение

В школах Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского из-за роста числа заболевших COVID-19 с 16 ноября вновь вводится дистанционный формат обучения для учащихся 5-11 классов.

- Эти города самые крупные в Пермском крае, в них, по данным Роспотребнадзора, наблюдается наиболее интенсивный рост заболеваемости короновирусной инфекцией, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как пояснили в региональном министерстве образования и науки, Институтом развития образования были разработаны учебные материалы по основным предметам для дистанционного и самостоятельного обучения на вторую четверть. Они включают тексты, презентации и видеоуроки. Школьники могут использовать эти материалы как при наличии интернета, так и на отдельных электронных носителях.