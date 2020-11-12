В Самаре ученые выявляют рак и другие серьезные заболевания по капле крови методом Рамановской спектроскопии. Это метод, основанный на взаимодействии света с веществом. Он позволяет получить представление о структуре материала или его характеристиках.

Свет обменивается энергией с молекулами исследуемого вещества, и, зная, как именно происходит это взаимодействие, медики ставят диагноз. Нет надобности возить анализы в лабораторию: диагноз ставят за несколько минут на оборудовании, которое помещается в чемоданчик врача.

- Мы светим лазером на каплю крови, а потом смотрим, как изменяются фотоны после взаимодействия с веществом, - рассказал доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета имени С.П. Королева Иван Братченко. - Полученные спектральные показатели анализируем и сводим воедино с помощью математической модели. Мы видим конкретный тип молекул и их концентрацию в крови и ставим диагноз.

Спектральное распределение можно сравнить с отпечатком пальца: как криминалисты по нему с точностью вычисляют человека, так ученые, рассматривая спектр, могут провести медицинский анализ. Предложенный метод пока только дополнительный инструмент диагностики. Требуется время для создания доказательной базы, позволяющей ввести его в национальные стандарты.