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12.11.2020 11:27
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Текст: Анна Шепелева

При пожаре в частном секторе города Вольска Саратовской области погибли три человека.

Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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СУ СК России по региону сообщило, что началась доследственная проверка. Пожар произошел в городе Вольске на улице Тимирязева. В четверг, 12 ноября около двух часов ночи местный житель заметил, что горит частный дом прямо напротив его окон. В нем проживал его 45-летний брат с гражданской супругой.

После того, как пожарные локализовали очаг и потушили огонь, рядом с входной дверью они нашли тела двух женщин. В одной из комнат на диване лежал погибший хозяин дома.

Следователи уже провели осмотр дома. Признаков насильственной смерти на телах погибших пока не обнаружено. Зато виден очаг возгорания - в комнате. Причины пожара пока не установлены.

Назначены экспертизы, чтобы определить точную причину смерти всех троих погибших.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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