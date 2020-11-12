В Саратовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

При пожаре в частном секторе города Вольска Саратовской области погибли три человека.

СУ СК России по региону сообщило, что началась доследственная проверка. Пожар произошел в городе Вольске на улице Тимирязева. В четверг, 12 ноября около двух часов ночи местный житель заметил, что горит частный дом прямо напротив его окон. В нем проживал его 45-летний брат с гражданской супругой.

После того, как пожарные локализовали очаг и потушили огонь, рядом с входной дверью они нашли тела двух женщин. В одной из комнат на диване лежал погибший хозяин дома.

Следователи уже провели осмотр дома. Признаков насильственной смерти на телах погибших пока не обнаружено. Зато виден очаг возгорания - в комнате. Причины пожара пока не установлены.

Назначены экспертизы, чтобы определить точную причину смерти всех троих погибших.