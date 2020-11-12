В саратовском интернате для престарелых 40 человек заболели COVID-19

В Саратовской области вспышка коронавирусной инфекции выявлена в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов: диагноз COVID-19 подтвержден у 40 человек из числа сотрудников и проживающих. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное министерство труда и соцзащиты.

Тест на коронавирус, взятый у одного из работников дома престарелых перед заходом на смену, дал положительный результат. После этого в учреждении было проведено тотальное тестирование.

По состоянию на четверг, из 474 взятых в интернате тестов 429 - 91 процент от общего числа - оказались отрицательными. Результаты еще пяти тестов пока неизвестны.

- Коронавирусная инфекция подтверждена у 10 сотрудников и 30 получателей социальных услуг, - уточнили в ведомстве.

Работники интерната лечатся амбулаторно. 18 проживающих проходят курс лечения в учреждении с соблюдением всех мер безопасности, еще 12 человек госпитализированы.

Усилен режим дезинфекции, проводится обеззараживание воздуха рециркуляторами, питание проживающих организовано отдельно с использованием одноразовой посуды.

Минсоцзащиты региона держит ситуацию под особым контролем.

Напомним, что весной очаги COVID-19 были выявлены в двух психоневрологических интернатах области (ПНИ) - в селах Черкасское Вольского района и Озерное Аткарского района. С 29 апреля все саратовские дома престарелых и ПНИ закрыты на карантин. В августе вспышка инфекции произошла в Черкасском ПНИ в селе Колояр. А в октябре случаи заболевания коронавируса были выявлены в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 22 898 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 15 968 человек, 178 больных скончались.