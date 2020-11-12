В Татарстане 13-летнего мальчика заподозрили в убийстве матери

Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело об убийстве 36-летней жительницы Альметьевска. Ее тело обнаружили в квартире 11 ноября. В области шеи было множество колото-резаных ранений.

В убийстве подозревается ее 13-летний сын. По предварительным данным, он совершил преступление на почве личной неприязни.

В свою очередь прокуратура республики проводит проверку органов, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела взято на особый контроль в надзорном ведомстве.