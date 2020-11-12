В Ульяновской области ограничат проведение банкетов и корпоративов

Решение о введении дополнительных ограничительных мер как для определенных экономических сфер, так и для конкретных возрастных групп принято губернатором Ульяновской области в ходе заседания оперативного штаба 11 ноября.

Так, вводится режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

"Мы всеми силами стараемся оградить жителей нашего региона от интенсивного распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, из-за высокой заболеваемости нам приходится принимать новые меры для защиты здоровья наших граждан. Просим с особым понимаем и всей ответственностью отнестись к решению усилить меры, которые помогут нам с вами нормализовать ситуацию. Чем быстрее мы будем реагировать на возникающие проблемы, и устранять их, тем скорее вернёмся к нормальной жизни", - подчеркнул Сергей Морозов.

Согласно новым изменениям в указ, добавляется ряд ограничений для организаций общественного питания и развлекательных заведений. Документом запрещается проведение в ресторанах, кафе и столовых банкетов, свадеб, корпоративных и других массовых мероприятий. По 10 января 2021 года сохраняется запрет на работу заведений с 22:00 до 07:00, оказывающих услуги общественного питания, в ночное время также должна приостанавливаться деятельность организаций, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, караоке, боулинг-клубов.

По словам председателя совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслана Гайнетдинова, с момента усиления контроля за соблюдением всех ограничений, объекты малого и среднего бизнеса стали добросовестнее выполнять необходимые требования. Это выявляется по результатам рейдовых мероприятий региональной межведомственной группы. В скором времени для фиксации нарушений и пресечения будет организовано использование возможностей функционирующей на территории Ульяновской области системы видеонаблюдения.

С 16 ноября пройдёт очередная декада "Бизнес против COVID-19", в рамках которой во всех торговых сетях и объектах общественного питания будут работать волонтёры, призывающие к соблюдению мер безопасности, ими будет организована и раздача масок. За прошлую декаду добровольцы раздали порядка 15 тысяч масок в 43 крупных торговых точках. Также в ее рамках по поручению Губернатора будет усилен контроль за соблюдением санитарных мер как жителями, так и предпринимателями. Пройдёт серия рейдов с участием полиции и соответствующих служб по объектам общепита и торговли.

Как отмечают специалисты министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, торговым сетям объявлено о необходимости неукоснительного исполнения пункта указа, о недопустимости реализации товаров и предоставления услуг лицам, не имеющим средств индивидуальной защиты. С начала октября в адрес предпринимателей и юридических лиц направлено 42 предостережения. Всего за этот период организовано 88 выездных мониторингов в составе межведомственной группы с участием представителей ветеринарной службы, администрации города Ульяновска, подготовлено 64 материала для дальнейшего составления протоколов по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.