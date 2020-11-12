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12.11.2020 14:36
Рубрика: Общество

В Ульяновской области примут новые антивирусные меры

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
11 ноября ульяновский губернатор Сергей Морозов подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности". Ограничительные меры продлены до 10 января 2021 года.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

"Надо четко понимать, как будут все установленные требования соблюдаться. По каждому пункту введенных ограничений необходимо ужесточить контроль. Нельзя подвергать риску огромное количество ульяновцев. В связи с этим мы должны запретить, в том числе представителям крупного, среднего и малого бизнеса проводить массовые праздники в предновогодний и новогодний период. Это должно распространяться также на образовательные организации, детские сады, учреждения дополнительного образования. Кроме того, необходимо исключить лишние траты в муниципалитетах на новогоднее оформление. Важно, что все высвобожденные средства из бюджетов разного уровня должны быть направлены на борьбу с коронавирусом и поддержку населения", - отметил глава региона.

Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица"
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Согласно изменениям в Указ, с 16 по 30 ноября лицам в возрасте старше 65 лет и жителям, имеющим хронические заболевания, предписано не покидать место проживания. Исключениями являются обращения за медицинской помощью, передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, в целях выгула домашних животных.

Напомним, с 16 по 22 ноября для школьников региона установлены каникулы. Программы дополнительного образования, а также познавательные, развивающие и конкурсные мероприятия будут проходить с использованием дистанционных технологий.

С 22.00 до 07.00 приостановлена деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывающих услуги общественного питания. Это фуд-корты в торговых центрах, караоке и боулинг-клубы. Кроме того, запрещается проведение в ресторанах, кафе и столовых банкетов, свадеб, корпоративных и других мероприятий.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Также с 16 ноября устанавливается запрет на пребывание в помещениях торговых и торгово-развлекательных центров несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей или иных законных представителей. Согласно изменениям в Указ, с 25 ноября организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа, рекомендовано оказывать услуги при условии оснащения посадочных мест защитными экранами. В салонах городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта будут установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха.

С целью уменьшения количества пассажиров общественного транспорта в часы пик работодателям рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе времени начала рабочего дня. Кроме того, родителей детей, которые обучаются по программам начального образования, в период каникул с 16 по 22 ноября также рекомендовано перевести на дистанционный режим работы. Также работодателям региона рекомендовано перевести на удаленный режим работы беременных женщин.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Министерство здравоохранения региона обеспечит готовность медицинских организаций к оперативному оказанию помощи больным с респираторными симптомами и отбору биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию в выходные и нерабочие праздничные дни. В регионе будут созданы Координационный Центр амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией, Консультативный Совет для врачей на базе Ассоциации содействия развитию здравоохранения "Медицинская Палата Ульяновской области", Единый координационный центр для служб скорой медицинской помощи, а также Центр лекарственной консультации. Социальные работники и волонтёры продолжат оказывать помощь в приобретении и доставке лекарственных препаратов и продуктов питания пациентам с новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение амбулаторно, а также лицам в возрасте старше 65 лет и жителям, имеющим хронические заболевания.

Жителям по-прежнему рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. В регионе продолжает действовать перчаточно-масочный режим. Согласно документу, лица без средств индивидуальной защиты не будут допущены в объекты торговли и транспорт - вплоть до отказа в обслуживании или прекращения движения транспортного средства и фиксации факта административного правонарушения.

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