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12.11.2020 15:18
Рубрика: Власть

В ульяновском транспорте воздух будут гонять и обеззараживать

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
11 ноября Губернатор Сергей Морозов подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности". Часть требований касаются мер, которые будут приняты на пассажирском транспорте.
Фото: Администрация г. Ульяновска Фото: Администрация г. Ульяновска
Фото: Администрация г. Ульяновска

"Нельзя подвергать риску огромное количество ульяновцев. Важно использовать средства индивидуальной защиты также в общественном транспорте. Это требование обязательно как для работников транспортной сферы, так и для пассажиров", - подчеркнул глава региона.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Согласно изменениям в Указ, с 25 ноября организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа, рекомендовано оказывать услуги при условии оснащения посадочных мест защитными экранами. В салонах городского наземного электрического и автомобильного транспорта будут установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха.

"На данный момент мы рассматриваем возможность выделения субсидий из областного бюджета на компенсацию оборудования подвижного состава пассажирского транспорта Ульяновской области рециркуляторами. Их планируется установить не только в салонах автобусов, трамваев, но также на объектах транспортной инфраструктуры - автовокзале, автостанциях, в здании аэропорта. Также вчера провели совещание с представителями ГИБДД, Роспотребнадзора и сферы такси, обсудили рекомендации по установке защитных экранов. Вместе с тем, необходимо строго соблюдать установленные требования по дезинфекции, использованию средств индивидуальной защиты", - рассказал Министр транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев.

Сотрудники регионального Минтранса продолжают мониторинг по соблюдению безопасности пассажирских перевозок и соблюдению санитарных норм и правил в общественном транспорте. К работе подключены возможности системы фотовидеофиксации регионального Центра по организации дорожного движения. В случае выявления нарушений составляют протокол и направляют в судебные органы.

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