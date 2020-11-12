Заведующая пермским детсадом заработала 2 млн на несуществующих детях

В городе Кунгур Пермского края руководителя детского сада обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по версии следствия, женщина, являясь руководителем частного детского сада, решила присвоить бюджетные денежные средства. С этой целью в отчетной документации она искусственно завышала количество воспитанников. Ущерб, нанесенный муниципальному бюджету от ее преступных действий, оценивается в более чем два миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении подозреваемой с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.