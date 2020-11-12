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12.11.2020 15:56
Рубрика: Власть

Александр Бурков доложил правительственной комиссии о состоянии омских дорог

В Москве состоялось заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Главная тема - строительство и обновление магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". О ситуации в дорожной отрасли доложил губернатор Омской области Александр Бурков.
Фото: Евгений Кармаев Фото: Евгений Кармаев
Фото: Евгений Кармаев

В этом году в регионе на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено финансирование в размере 4,843 миллиарда рублей. В этот бюджет включен 1 миллиард рублей, перенесенный с 2021 на 2020 год. В результате заключено 20 контрактов по 42-м объектам.

Фото: Сергей Мельников
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- На 38 объектах работы выполнены полностью. Еще на четырех сделано асфальтирование, завершается установка дорожных знаков, ограждений, освещения и разметки. Эти четыре объекта реализуются за счет экономии, полученной по результатам торгов, - сообщил Александр Бурков. - До 15 декабря программа-2020, утвержденная национальным проектом, будет выполнена на 100 процентов.

Губернатор также сообщил, что уже заключено десять контрактов на 2021 год на сумму 3,720 миллиарда рублей. Это почти 64 процента дорожного бюджета нового года. Мало того, уже заключено и пять контрактов по объектам-2022 на 2,589 миллиарда рублей.

- Сейчас завершаются конкурсные процедуры еще по двум дорогам на 2021-2022 годы, - дополняет Александр Бурков.

Помимо этого, в нынешнем году Омской области из резервного фонда правительства РФ выделен один миллиард рублей на строительство еще трех объектов. Первый - стратегическая автомобильная дорога "Омск - Русская Поляна" в обход территории Республики Казахстан. Стоимость работ на объекте - 740 миллионов рублей, сорок процентов этой суммы - средства региональной казны. Второй объект, который сдадут 30 ноября, - реконструкция мостового перехода через реку Омь в Калачинском районе.

Фото: Евгений Кармаев

Третья статья - автодороги регионального, межмуниципального и местного значения, на обновление которых направлено 406 миллионов рублей. На 98 процентов работы здесь уже выполнены.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в Омской области дорожное строительство идет хорошими темпами. По показателям регион находится в группе регионов-лидеров. Это - одна из причин выделения дополнительных средств по программе "Безопасные и качественные дороги". В свою очередь, омский губернатор поблагодарил Марата Хуснуллина за оказанную поддержку.

По словам водителей, омские магистрали действительно стали гораздо лучше, чем еще несколько лет назад.

- Я давно наблюдаю за процессом и вижу, подход к ремонту изменился кардинально, - говорит водитель с 30-летним стажем Иван Романенко. - Хорошая техника, комплексный подход, одетые по форме профессиональные рабочие. Цивилизованный вид приобретают не только городские, но и районные магистрали. Конечно, это радует и автомобилистов, и пассажиров.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

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