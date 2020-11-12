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12.11.2020 15:51
Рубрика: Власть

Поддержка в рублях

На финансирование социальной сферы приходится 67 процентов расходов регионального бюджета
"Проект областного бюджета на 2021-2023 годы сохраняет свою социальную направленность", - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на 36 сессии Законодательного собрания региона, представляя в рамках первого чтения проект главного финансового региона на ближайшие три года.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил депутатам региональный бюджет на 2021 год. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил депутатам региональный бюджет на 2021 год. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил депутатам региональный бюджет на 2021 год. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- В структуре расходов бюджета по-прежнему наибольший удельный вес занимает финансирование социальной сферы: в 2021 году - это почти две третьих расходов (67 процентов). Важно помнить: за каждой строчкой в бюджете стоят люди, которые ждут от нас реальных шагов по улучшению их жизни. Именно поэтому мы должны вести ответственную и эффективную бюджетную политику. Политику, где преобладают социальные расходы, - подчеркнул глава региона.

В документе предусмотрены ассигнования на увеличение размера денежной выплаты при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, с 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Начиная с 2021 года, вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты взамен предоставления в собственность земельного участка в размере 140 тысяч рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 250 миллионов рублей.

Фото: Правительство Иркутской области
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На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства за счет федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 миллиарда рублей.

Губернатор отметил, что в проекте областного бюджета нашла свое отражение инвестиционная составляющая.

- Регион не может развиваться без проведения капитального ремонта учреждений бюджетной сети, строительства дорог, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. На эти цели в следующем году планируется направить более 18 миллиардов рублей, - сообщил он.

По словам главы региона, правительство Иркутской области прекрасно осознает все сложности формирования бюджета при ограниченных доходах.

- Поэтому мной принято решение поддержать местные бюджеты и передать на муниципальный уровень, начиная с 2021 года, дополнительные доходы в части платы за негативное воздействие на окружающую среду и налога по упрощенной системе налогообложения. Это почти 600 миллионов рублей. При этом мы не будем сокращать прямой объем финансовой поддержки муниципальных образований, - заявил Игорь Кобзев.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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По информации министерства экономического развития Приангарья, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы Иркутская область отнесена к регионам с наиболее высокими темпами экономического роста. В период до 2023 года экономический рост в субъекте будет базироваться на реализации инвестиционных проектов - вводе новых производств, наращивании объемов выпускаемой продукции в лидирующих для региона направлениях деятельности. Крупнейшими из них являются строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, создание производства лекарственных препаратов (твердых форм, лиофилизатов и концентратов), разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения и другие.

По итогам обсуждения проекта областного бюджета в первом чтении депутаты утвердили основные параметры главного финансового закона на ближайшие три года. Доходы регионального бюджета в следующем году приняты в объеме 166,7 миллиарда рублей, в 2022 году - 167,1 миллиарда, в 2023 году - 175,8 млрд рублей. Расходы 180,7 миллиарда рублей на 2021 год, 175,5 миллиарда рублей - на 2022 год и 173 миллиардов рублей - на 2023 год.

- В свою очередь хочу заверить всех, что представленный сегодня бюджет является стартовым. Правительством Иркутской области будут - и уже принимаются - все необходимые меры по улучшению его параметров. Готов лично встретиться с вами, уважаемые депутаты, перед вторым чтением бюджета, - резюмировал Игорь Кобзев.

Компетентно

Наталия Дикусарова, председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Иркутской области:

- Бюджет Иркутской области на 2021 год, и плановые 2022 и 2023 годы социально ориентированный: в нем сохранены все меры социальной поддержки и обеспечены финансированием новые, поскольку в этом есть необходимость. Сейчас мы видим, что не все расходные статьи обеспечены средствами на 100 процентов, но для нас эта ситуация не нова. В течение года мы будем корректировать бюджет и полностью обеспечим их финансированием.

Особенность же этого бюджета заключается в том, что он должен отвечать на вызовы времени. Всем понятно, что коронавирус и все, что с ним связано, наверняка останется с нами и в следующем году. Пандемия обнажила множество проблем в здравоохранении: какие-то из них системные, какие-то возникли сейчас. Но сегодня мы лицом к лицу столкнулись с очень серьезными задачами: экстренное формирование  специализированного коечного фонда или перепрофилирование действующего под лечение пациентов с вирусом или его осложнениями, обеспечение специализированным оборудованием, средствами защиты, лекарственными препаратами и другое. В крупных городах это обозначается довольно громко, но в отдаленных уголках региона проблем не меньше…

Считаю необходимым выделить в один раздел в бюджете региона все расходы, связанные с ковидом. Тут и собственно медицина, и различные компенсационные выплаты, и многое другое, ведь нет такой сферы, которая не была бы задета. Мы тщательно проанализировали бюджет 2020 года в части этих расходов и теперь, опираясь на полученный опыт, должны провести анализ предлагаемых ресурсов на 21 год, увидеть слабые места, перераспределить, предусмотреть дополнительные мероприятия для эффективной работы государственной системы в этот период.

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