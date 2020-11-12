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12.11.2020 21:12
Рубрика: Власть

Маски сорвали?

Глава минздрава Иркутской области ушла в отставку
Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал заявление об отставке Натальи Ледяевой, с декабря 2019 года исполнявшей обязанности главы министра здравоохранения. Об этом "РГ" сообщили в правительстве региона. Со четверга полномочия главы минздрава возложены на Анну Данилову.

Сама Ледяева заявила региональным СМИ, что "уволилась по состоянию здоровья". Формально это соответствует действительности: ранее сообщалось, что она ушла на больничный. Однако не исключено, что истинная причина отставки - уголовное дело, возбужденное СУ СКР по Иркутской области о мошенничестве в особо крупном размере. Одним из фигурантов этого дела оказался сын Натальи Ледяевой, предприниматель Илья Белоусов. В апреле 2020 года он, в рамках заключенного госконтракта, поставил на Иркутскую станцию скорой медицинской помощи партию медицинских масок по фальсифицированным документам. Установлено, что изделия не соответствуют требованиям ГОСТа и условиям контракта.

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Во время проверки сотрудники правоохранительных органов выявили аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в Иркутской областной клинической больнице и госпитале ветеранов войны. Таким образом, региональной казне причинен ущерб в размере более 40 миллионов рублей. Илья Белоусов был задержан на два месяца; еще пять предпринимателей, работавших по аналогичным схемам, отправлены под домашний арест; саму Наталью Ледяеву глава региона отстранил от должности на время следствия.

Новость об ее отставке активно обсуждается в обществе. Жители области считают ее виноватой в том, что система здравоохранения региона под ее руководством оказалась совершенно не готова ко второй волне коронавируса: в больницах не хватает мест и очереди на госпитализацию приходится ждать по несколько дней, поликлиники и лаборатории не справляются с нагрузкой, в аптеках дефицит лекарств.

Насколько эффективна окажется Анна Данилова, покажет время. Пока же решением самых острых проблем здравоохранения занимаются лично губернатор Игорь Кобзев и его заместители.

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