Глава Тувы согласовал с главврачами оснащение больниц для борьбы COVID-19

Глава Тувы Шолбан Кара-оол регулярно проводит встречи с главными врачами ведущих медучреждений по вопросам оснащения больниц оборудованием для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

В этот раз обсудили, куда направить 180 миллионов рублей, выделенные из федерального бюджета на поддержку системы здравоохранения Тувы.

Участники встречи договорились, что вкладывать деньги эффективнее не в расходные материалы, а в то, что будет служить долго - в оборудование, приборы, технику.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что вопрос №1 - кислородные станции. Он считает, что необходимы более мощные и универсальные установки, позволяющие подключать больше пациентов с ИВЛ, а также заправлять баллоны. Второе - укрепления требуют лаборатории, от которых зависит быстрота обработки биоматериала на анализы и точная диагностика заболеваний.

Отлаженная система тестирования кроме того поможет увеличить оборачиваемость коечного фонда в госпиталях, убрать очереди на госпитализацию.

В перспективе следует ориентироваться на создание обособленной бактериологической лаборатории и диагностического центра.

Третье - нужно пополнить запас СИЗов для медиков, желательно с возможностью многоразового использования. Уже договорился о поставках средств защиты из Кемеровской области по адекватным ценам. Цели намечены, задачи поставлены, исполнители назначены.

Справка

Минфину России из резервного фонда Правительства РФ выделено 10 млрд рублей на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2020 г. N 2804-р Республике Тыва выделено 187,346 млн. рублей.