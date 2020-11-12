Инспекторы проверили подготовку Барнаула к Кубку мира по гребле

С 20 по 23 мая будущего года в Барнауле пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Представители Международной федерации каноэ (ICF) проверили степень готовности барнаульского гребного канала к предстоящим стартам.

По официальным данным регионального минспорта, за последние два года на подготовку к этапу Кубка мира краевые власти вложили более 700 миллионов рублей. Речь идет о развитии инфраструктуры гребного канала, углублении его русла, перепланировке и благоустройстве территории, установке трибун на три тысячи зрителей, строительстве административного здания и обводного канала. Несмотря на ситуацию с пандемией, работы не прекращались весь нынешний год.

- Гребцы будут состязаться не только за награды и призовые этапа Кубка мира. Пройдет квалификация на Олимпиаду в Японии - предстоит разыграть шесть лицензий. Мы надеемся, что вместе с этим спортсмены смогут насладиться приездом в Сибирь, в Барнаул. В 2018 году здесь прошел коммерческий турнир "Кубок чемпионов", в котором приняли участие многие титулованные гребцы из 25 стран. Им очень понравился и сам гребной канал, его близость к городу, и местная природа. А я был приятно удивлен большим количеством зрителей, которые смогли познакомиться с нашим видом спорта, - отметил на встрече с правительством Алтайского края вице-президент ICF Томас Конецко.

Сейчас проводящей стороне, по мнению представителей международной федерации, нужно сосредоточиться на нескольких направлениях.

Во-первых, это доставка в Барнаул спортивных делегаций (только гребцов ожидается около четырех сотен плюс судьи, тренеры, обслуживающий персонал). Количество авиарейсов из-за пандемии заметно сократилось, поэтому прорабатывается несколько вариантов. Наиболее предпочтительным выглядит чартер из Венгрии, где пройдет первый этап Кубка мира. Предстоит определиться: полетит чартер из Будапешта в Москву, Новосибирск или сразу в Барнаул?

Во-вторых, обеспечение спортсменов нужным количеством байдарок и каноэ. По словам регионального министра спорта Алексея Перфильева, на приобретение 450 лодок нужно 200 миллионов рублей. Этот вопрос поднимался на заседании оргкомитета еще в августе, но решить его пока не получается - ни на уровне федерального минспорта, ни на уровне Фонда поддержки олимпийцев России. Между тем время поджимает - у производителей каноэ и байдарок в Польше и Португалии заказов перед Играми в Токио под завязку, без предоплаты они работать не будут. И деньги нужно найти до конца года - в январе поздно.

Третье направление - визовая поддержка. Все заявки и прочие документы для участия в майском этапе Кубка мира будет принимать оперативный штаб в Софии. Его возглавляет Аднан Алиев, рекомендованный ICF и хорошо знакомый Алтайской федерации. Это существенно облегчит подготовительную работу.

Есть и другие подводные камни. Эксперты "РГ" в сфере туристического бизнеса высказали опасение: гостиничного номерного фонда достойного уровня для приема гостей может не хватить. И это при том, что высокий туристический сезон на Алтае начинается чуть позже. Еще одну проблему можно обозначить как "трудности перевода". Хватит ли на Алтае квалифицированных волонтеров-переводчиков, знающих не только английский, но и еще несколько языков? Возможно, придется просить помощи у других регионов - здесь пригодится опыт, накопленный при проведении ЧМ по футболу в 2018 году. К тому же переводчикам понадобятся курсы, посвященные специфике гребного спорта.

В инспекционном визите на Алтай принял участие заместитель генсека Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Николай Мордвин.

- Мы отмечаем высокую готовность спортивного объекта, сделано очень много, чтобы привести его состояние к уровню требований Международной федерации каноэ. Сейчас идет обсуждение возможностей проведения здесь других международных соревнований, в частности, марафона и гребли на лодках класса "Дракон". Майский этап Кубка мира привлечет большое внимание международного спортивного сообщества. Соревнования будут транслировать "Евроспорт" и другие каналы, - подчеркнул он.

Как сообщил корреспонденту "РГ" Юрий Морозов, директор краевой школы олимпийского резерва им. К. Костенко, недавно была приобретена третья линия стартовой системы, что особенно порадовало инспекторов. Для судейского корпуса будет закуплено семь катамаранов (каждый заезд должны сопровождать минимум два катамарана). Решается вопрос с установкой трех стационарных судейских вышек для стартеров.

Конечно, у Алтайского края нет опыта проведения подобных соревнований, и представители ICF оставили длинный, в шестьдесят пунктов, список рекомендаций, что еще необходимо сделать - прежде всего в организационном плане. Но, как отмечают эксперты, это все решаемые вопросы. А главное даже не в том, что после майского этапа Кубка мира барнаульский канал "пропишется" в ряду спортивных объектов международного уровня и будет задействован в соревнованиях различного уровня на регулярной основе. Самое важное - всю территорию гребного канала - а это более 200 гектаров - теперь можно использовать в рекреационных целях для жителей Барнаула и соседнего с ним Новоалтайска. По сути, подготовка к этапу Кубка мира - это инвестиции в завтрашний день, в развитие спорта, здорового образа жизни и экономики.

Прямая речь

Мартин Маринов, технический директор ICF:

- Во всем мире инвестиции в строительство гребных каналов оправдывают себя. В Барнауле он может стать не только площадкой для проведения различных международных и всероссийских соревнований, но и территорией для рекреации. В прибрежной зоне можно открыть кафе, организовать велосипедные аллеи, дорожки для прогулок. В Болгарии сейчас, во время пандемии, гребные каналы активно используют - люди отдыхают, находясь друг от друга на безопасной дистанции.