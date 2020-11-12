Красноярский край подвел итоги благоустройства территорий в 2020 году

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил с инспекцией Ярыгинскую набережную, где завершается второй этап благоустройства.

В 2020 году здесь обустроили лестницы, подпорные стены, велосипедные и прогулочные дорожки, спортивные и игровые площадки, установили ограждения, опоры освещения, фонари, высадили деревья и кустарники. Сейчас завершается строительство амфитеатра, большой террасы у воды, навеса для проката инвентаря, а также обустройство пандуса в районе дома № 175 на Судостроительной улице. До конца ноября возле Коммунального моста будет сооружен нестандартный пандус со смотровыми площадками. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Губернатор отметил, что за два года Ярыгинская набережная заметно преобразилась.

"Я думаю, вы согласитесь со мной, что набережная удалась. С точки зрения общего вида и современных архитектурных решений - это следующий шаг в благоустройстве. Она стала полноценным местом отдыха, настоящим украшением берега нашей великой реки. Надеюсь, все красноярцы приветствуют произошедшие перемены. Особенно важно, что реконструкция позволила соединить набережную от Предмостной площади до микрорайона Белые Росы в единое прогулочное пространство. Объект в полной мере отражает наш постулат "Город без окраин", показывая, что благоустройство не заканчивается центральными улицами и левым берегом", - подчеркнул Александр Усс.

Итоги благоустройства территорий края в 2020 году стали главной темой совещания, которое Александр Усс провел по видеоконференцсвязи с главами муниципалитетов.

В этом году из федерального и краевого бюджетов на комплексное благоустройство территорий выделены 1,8 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Работы проводились в 55 населенных пунктах. Благоустроены 66 общественных пространств, 268 дворов. В рамках краевого конкурса "Жители за чистоту" и "Инициатива" реализовано 189 проектов. В числе лидеров - Абанский, Балахтинский, Емельяновский, Казачинский и Новоселовский районы.

В рамках нового регионального проекта по комплексному благоустройству улиц муниципальных образований 11 пилотных территорий получили 500 миллионов рублей на обустройство главных улиц населенных пунктов и прилегающих к ним пространств, где проводятся основные культурно-массовые и спортивные мероприятия. В большинстве из них работы завершились.

Александр Усс отметил, что не во всех муниципалитетах работы были завершены к установленным срокам. Особое внимание глава региона обратил на ситуацию в Красноярске со сквером в микрорайоне Солнечный. По мнению губернатора, столь вопиющие факты недобросовестного отношения подрядчиков к работе недопустимы.

"Если необходимо, вы должны за ручку взять этих "замечательных" подрядчиков и привести их к жителям, чтобы мы получили гарантии устранения всех недостатков. Результаты должны соответствовать пожеланиям людей. Страна должна знать своих героев, и жители Солнечного должны посмотреть в глаза тем, кто их чуть не разочаровал. Надеюсь, что до настоящего разочарования там дело не дойдет и обязательства, которые мы перед людьми брали, будут выполнены", - подчеркнул Александр Усс.

Подготовку к сезону благоустройства территорий края 2021 года муниципалитеты должны начать уже сейчас. Четко соблюдать сроки и графики: до 1 марта - разработать всю проектно-сметную документацию, до 1 мая заключить контракты и до 1 сентября сдать готовые объекты.

"Практику сдачи объектов в ноябре надо прекращать. В ноябре асфальт в Сибири не укладывают, почему у нас зима каждый раз приходит неожиданно? Убедительно вас прошу, качество проектирования, своевременность прохождения всех этапов и сдача 1 сентября - вот наша цель. Что касается выделения средств, мы должны отдавать приоритет только тем просьбам и предложениям муниципалитетов, где краевое и федеральное финансирование будет сопровождаться общественной поддержкой, привлечением дополнительных средств и усилий самой территории. Только за счет бюджета благоустроить наши населенные пункты невозможно. Это совместная работа, и бюджет - это стимул для пробуждения общественной активности", - отметил Александр Усс.