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12.11.2020 10:40
Рубрика: Власть

Министр здравоохранения Иркутской области ушла в отставку

Текст: Екатерина Дементьева

Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева ушла в отставку. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя областной пресс-службы, чиновница написала заявление по собственному желанию. Полномочия министра здравоохранения Приангарья исполняет Анна Данилова.

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Отметим, что до сих пор Наталья Ледяева находилась на больничном. Ее отставке также предшествовал коррупционный скандал. Ранее СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело после того, как стало известно о поставках в больницы региона медицинских масок по поддельным документам. Как сообщал СК, в апреле индивидуальный предприниматель из Ангарска по госконтракту поставил в ОГБУЗ "Иркутская станция скорой медицинской помощи" партию медицинских масок на сумму около 10 миллионов рублей. УФСБ и полиция выяснили, что документы на маски поставщик фальсифицировал. Изучая документы, правоохранители выявили аналогичные закупки на десятки миллионов рублей для Иркутской областной клинической больницы и Госпиталя Ветеранов войн. Общая сумма ущерба бюджету области оценивается более чем 40 миллионов рублей.

Уголовное дело по трем эпизодам возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и пункту "а" части 2 статьи 238. 1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты дела были задержаны. Одного арестовали на 2 месяца, еще пятерых оставили под домашним арестом.

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