Министр здравоохранения Иркутской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева ушла в отставку. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя областной пресс-службы, чиновница написала заявление по собственному желанию. Полномочия министра здравоохранения Приангарья исполняет Анна Данилова.

Отметим, что до сих пор Наталья Ледяева находилась на больничном. Ее отставке также предшествовал коррупционный скандал. Ранее СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело после того, как стало известно о поставках в больницы региона медицинских масок по поддельным документам. Как сообщал СК, в апреле индивидуальный предприниматель из Ангарска по госконтракту поставил в ОГБУЗ "Иркутская станция скорой медицинской помощи" партию медицинских масок на сумму около 10 миллионов рублей. УФСБ и полиция выяснили, что документы на маски поставщик фальсифицировал. Изучая документы, правоохранители выявили аналогичные закупки на десятки миллионов рублей для Иркутской областной клинической больницы и Госпиталя Ветеранов войн. Общая сумма ущерба бюджету области оценивается более чем 40 миллионов рублей.

Уголовное дело по трем эпизодам возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и пункту "а" части 2 статьи 238. 1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты дела были задержаны. Одного арестовали на 2 месяца, еще пятерых оставили под домашним арестом.