Связанные с "мусорной" реформой проблемы опять оказались в центре внимания новосибирцев. Новый скандал вызвало повышение тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов почти на сорок процентов.

Рост тарифа жители Новосибирской области еще не почувствовали. Расценки увеличены с 1 ноября этого года, и новые суммы появятся в платежках только в первой декаде декабря. О том, каких цифр ждать новосибирцам, рассказал на сессии регионального парламента заместитель председателя комитета областного заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко.

По словам депутата, с инициативой повысить тариф в Федеральную антимонопольную службу обратился региональный оператор в сфере обращения с ТКО - компания "Экология-Новосибирск", мотивируя свою позицию тем, что действующие расценки на транспортировку отходов занижены. ФАС поддержала это требование и обязала департамент по тарифам Новосибирской области провести индексацию.

Приказом департамента от 30 октября предельный тариф на услуги ООО "Экология-Новосибирск" с 1 ноября по 31 декабря 2020 года утвержден в размере 420,29 рубля за кубический метр отходов. Прежде он составлял 301,92 рубля. От этого показателя рассчитывается ежемесячная плата за вывоз мусора с одного жителя Новосибирской области. Таким образом, она увеличилась с 59,8 рубля до 83 рублей.

По мнению Вадима Агеенко, это решение ФАС приняла с явным нарушением антимонопольного законодательства и с превышением полномочий.

- От имени депутатского корпуса мы обратимся в антимонопольную службу с требованием отменить это решение. Надеюсь, оно будет оспорено. Ведь вывоз мусора - социально значимая услуга, она касается всех. В свою очередь, ФАС выступила не на стороне государства и граждан, а на стороне явного монополиста, регионального оператора-концессионера, который так и не построил ни одного мусоросортировочного комплекса, - отметил Агеенко.

Представители различных фракций оказались единодушны в оценке ситуации. 57 депутатов (при трех не участвовавших в голосовании) поддержали предложение направить обращение в ФАС. В пресс-службе заксобрания сообщили, что документ готовится.

Областной департамент по тарифам также не согласился с предписанием антимонопольной службы и направил иск в арбитражный суд Москвы. Тот принял заявление к производству. Как указывается в картотеке арбитражных дел, предварительное судебное заседание назначено на 18 декабря этого года.

Что касается общественности, то негативную реакцию сейчас можно увидеть главным образом в интернете - проведение публичных мероприятий ограничено. Напомним, что в 2017 году именно после массовой протестной кампании, организованной общественниками, в Новосибирской области было отменено решение о повышении на пятнадцать процентов тарифа на тепловую энергию.

Между тем в декабре прошлого года заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев, выступая на форуме "Чистая страна", отметил, что в 47 регионах тарифы на вывоз ТКО не повышались с 1 июля 2019-го. Более того, по предложению ФАС были снижены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО, что привело к уменьшению тарифов. Также отмечено, что снизилось количество поступающих в ведомство обращений граждан по поводу размера тарифа.

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

- На самом деле сложилась негативная тенденция, когда тарифы пытаются устанавливать через ФАС. Это вопиющий случай, когда в период пандемии тариф поднимают на сорок процентов. В то время как руководство страны ищет средства, чтобы поддержать население и оказать помощь бизнесу, одна из компаний Новосибирской области взвинчивает расценки. Если наши обращения не помогут, то будем настаивать на расторжении концессии по вывозу мусора и лишении регоператора "Экология-Новосибирск" лицензии.