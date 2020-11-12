Омская область вошла в ТОП-10 регионов России по значимости НКО

Омская область, традиционно лидирующая в стране по доступности социальных услуг, вновь вошла в ТОП-10 регионов по экономической значимости социально ориентированных НКО наряду с Москвой, Татарстаном, Самарской областью, Санкт-Петербургом. Таковы результаты рейтинга, представленного Общественной палатой РФ.

Регион попал в "десятку" и по активности деятельности СОНКО. Эксперты учитывали не только их число, но и результативность проектов, осуществляемых с помощью господдержки.

- Сейчас у нас действуют более 2,5 тысяч НКО, и более половины из них имеют социальную направленность, - сообщила руководитель Омского Центра инноваций соцсферы Ирина Сербина. - Зачастую они становятся главными помощниками власти, выявляют проблемы населения, предлагают востребованные услуги. И, по сути, являются драйвером развития гражданского общества.

Регион также вошел в группу лидеров, "обладающих сбалансированными характеристиками" по 39 показателям.