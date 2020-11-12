Сибирские ученые заставили коронавирус светиться для ускорения тестов

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН предложили способ, благодаря которому получение результатов теста на COVID-19 можно будет ускорить как минимум вдвое. Такую возможность дает специальный белок, который заставляет вирус светиться, передает KP.Ru.

Процедура взятия биоматериала на анализ стандартна, это все тот же мазок. Благодаря сложным химическим процессам, методу изотермической амплификации нуклеиновых кислот, как в случае с ПЦР-тестом, специалисты получают большую концентрацию РНК вируса.

- Затем мы используем технологию на основе белка Cas13a - он позволяет быстро узнавать и расщеплять определенные фрагменты РНК, - поясняет младший научный сотрудник лаборатории геномного редактирования ИХБФМ СО РАН Денис Антропов. - В реакции есть специально подобранная сторонняя РНК, меченная органическим соединением - флюорофором. При ее расщеплении и возникает тот самый специфический сигнал - пробирка, содержащая вирусную РНК, начинает светиться.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы содержимое пробирки меняло цвет. Метод значительно экономит время и может стать основой для диагностики нового поколения. Если в случае стандартного ПЦР-теста на получение результата требуется до трех часов, то с новым методом нужно менее часа. В будущем разработка, по мнению ученых, имеет большие перспективы внедрения в практику.