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12.11.2020 14:01
Рубрика: Общество

Сибирские ученые заставили коронавирус светиться для ускорения тестов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН предложили способ, благодаря которому получение результатов теста на COVID-19 можно будет ускорить как минимум вдвое. Такую возможность дает специальный белок, который заставляет вирус светиться, передает KP.Ru.

Фото: iStock
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Процедура взятия биоматериала на анализ стандартна, это все тот же мазок. Благодаря сложным химическим процессам, методу изотермической амплификации нуклеиновых кислот, как в случае с ПЦР-тестом, специалисты получают большую концентрацию РНК вируса.

- Затем мы используем технологию на основе белка Cas13a - он позволяет быстро узнавать и расщеплять определенные фрагменты РНК, - поясняет младший научный сотрудник лаборатории геномного редактирования ИХБФМ СО РАН Денис Антропов. - В реакции есть специально подобранная сторонняя РНК, меченная органическим соединением - флюорофором. При ее расщеплении и возникает тот самый специфический сигнал - пробирка, содержащая вирусную РНК, начинает светиться.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы содержимое пробирки меняло цвет. Метод значительно экономит время и может стать основой для диагностики нового поколения. Если в случае стандартного ПЦР-теста на получение результата требуется до трех часов, то с новым методом нужно менее часа. В будущем разработка, по мнению ученых, имеет большие перспективы внедрения в практику.

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