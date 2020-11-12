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12.11.2020 11:30

Стартовал юбилейный конкурс журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" объявил о старте ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее", которому в этом году исполняется десять лет. К участию в проекте приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Стратегическим партнером конкурса выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций - АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером - Группа "Интерфакс".

"Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Ведь это так важно объяснить всем гражданам нашей страны, как на их жизнь повлияет внедрение новых технологий", - сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

"Десять лет назад министерство связи предложило провести конкурс среди региональных СМИ, пишущих о технологиях в отрасли связи. "Ростелеком" подхватил идею. За десятилетие проект вырос в профессиональное движение журналистов и блогеров из различных субъектов Российской Федерации. Публикации и сюжеты участников основаны на личной вовлеченности в тему цифровизации, часто содержат аналитические выкладки и помогают читателям, зрителям и слушателям разобраться в особенностях современных технологических решений", - отметила вице-президент по внешним коммуникациям ПАО "Ростелеком" Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, в номинациях:

* печатная пресса;

* радио и телевидение;

* интернет-СМИ;

* социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать свои работы в две специальные номинации. Schneider Electric станет партнером номинации "Кибербезопасность", а "Ростелеком" впервые объявит спецноминацию "Цифровой регион". В следующем году победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин - территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

"Обеспечение кибербезопасности - один из основных вызовов цифровой трансформации. Со стремительным развитием технологий потребность в детальной, достоверной информации по этой теме будет только расти. Поэтому мы в Schneider Electric решили присоединиться к "Ростелекому" в поиске талантливых российских журналистов и блогеров, способных создавать яркие материалы по информационной безопасности", - подчеркнул заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ Армен Бадалов.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Работы сибирских журналистов и блогеров будет оценивать жюри, в состав которого вошли Яков Самохин - председатель правления Новосибирского союза журналистов; Любовь Шальнева - начальник департамента информации и оперативного планирования аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; Елена Агамян - начальник службы телевизионных программ ГТРК "Новосибирск"; Наталья Моисеева - директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" и Николай Зенин - вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

"Уровень вовлеченности журналистов в темы цифровизации с каждым годом растет, потому что будущее - за новыми технологиями. Благодаря конкурсу становится понятно, что больше всего интересует людей: это вопросы биометрии, кибербезопасности, внедрение умных систем и развитие прикладных цифровых сервисов. Уверен, что юбилейный конкурс принесет еще больше новых открытий и интересных работ", - отметил Николай Зенин.

Победителей федерального этапа определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. В основное жюри войдут в том числе Анна Ахмадиева - пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Алексей Гапеев - главный редактор сайта Interfax.ru; Леонид Коник - главный редактор изданий группы компаний ComNews; Армен Бадалов - заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ; Игорь Зимин - вице-президент по прикладным проектам ПАО "Ростелеком"; Кира Кирюхина - вице-президент по внешним коммуникациям ПАО "Ростелеком".

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального - в июне 2021 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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