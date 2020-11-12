Томич выиграл в суде дело о защите авторских прав

В Томске вынесли решение по гражданскому делу о наследовании авторского права. Истцом выступил Арсений Лойша - сын и наследник известного томского писателя Виктора Лойши. Ответчиком стало ООО "ИД СК-С", учредителем которого является Андрей Олеар, а директором - Татьяна Мут. Практика рассмотрения дел о защите интеллектуальной собственности в России не распространена, поэтому такие судебные процессы можно назвать исключительными, а принятое решение - прецедентным.

Виктор Лойша умер 23 января 2019 года, не оставив завещания на свои произведения. А значит, рукописи и право на их публикацию через полгода переходят к наследникам.

Изданная ООО "ИД СК-С" книга была подписана в печать 30 апреля 2019 года, то есть до вступления наследников в свои законные права.

Сын писателя обратился в суд, который установил, что издательство нарушило сразу несколько норм гражданского законодательства Российской Федерации. Во-первых, у него не было договора на издание рукописей Виктора Лойши. Во-вторых, нарушены права наследников: до истечения шести месяцев с момента смерти наследодателя ни одно третье лицо не имеет права распоряжаться наследуемым имуществом. В-третьих, издатель не уведомил законного наследника о намерении издать произведение, а фактически распорядился авторским правом Виктора Лойши.

До подачи искового заявления в суд истец неоднократно предпринимал попытки мирно урегулировать спор. В частности, еще до истечения срока вступления в право наследования направил ООО "ИД СК-С" письмо с предупреждением о противозаконности действий. Но безрезультатно.

Дело рассматривалось в Кировском районном суде Томска, при этом ответчик трижды не приходил на заседания. Суд признал, что публикация книги является существенным нарушением авторских прав и удовлетворил исковое заявление. "Ответчик, работая в сфере издательского дела, не мог не осознавать противоправный характер своих действий, публикуя сборник в отсутствие лицензионного договора с автором, а также в отсутствие согласия наследника на такую публикацию", - отмечено в судебном решении.

Такой подход к профессиональной деятельности не может быть оправдан юридической неграмотностью или иными причинами. Когда представитель ответчика все же пришел на судебное заседание, им были предоставлены лицензионные договоры с иными авторами: таким образом, издательство осознавало, что публикация произведения без надлежащего оформления - это существенное нарушение авторских прав.

Сын писателя уверен: такие вопросы нужно решать исключительно в рамках закона. Почему-то, когда речь идет о легальном бизнесе и банковских вкладах, честно заработанных квартирах или машинах, ни у кого не возникает сомнения, что это имущество наследников, и никто не говорит, что они должны пожертвовать им ради блага общественности. А вот к интеллектуальной собственности в нашей стране почему-то относятся как к общественному объекту, несмотря на то что это такой же предмет имущественного наследования.

Прямая речь

Арсений Лойша, истец:

- Когда я принял решение, что буду подавать иск в суд на издательство, то понимал: хочу создать некий прецедент. Во-первых, дела подобного рода крайне редки в судебной практике. Когда я обратился к юристам, мне сказали, что авторское право - интересная отрасль юриспруденции, но на практике редко возникают споры по защите. Во-вторых, мне близка позиция писателя Петра Вайля, о которой я прочитал в одной из его книг. Она звучит так: "Согласно доброй российской традиции, никто авторского разрешения не спрашивает: считается, что хорошие намерения искупают все побочные эффекты и последствия". Полагаю, эта традиция неверна.