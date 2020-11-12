В Барнауле водитель сбил ребенка и устроил массовое ДТП

В Барнауле сотрудники ГИБДД проводят проверку сразу двух дорожно-транспортных происшествий, виновником которых, по предварительным данным, стал один и тот же водитель. Сначала он сбил ребенка, а позже устроил массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

- Оба происшествия произошли накануне вечером, - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - Примерно в 20.35 на улице Ускова автомобиль Honda Accord на пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку, которая переходила улицу на зеленый свет. Ребенок получил травмы, ему оказали медицинскую помощь, но госпитализация не понадобилась. Водитель с места ДТП скрылся. Через 55 минут на пересечении улиц Попова и Семенова он допустил столкновение с тремя автомобилями - Toyota Camry, Nissan Almera и Mazda СХ-7. В результате трое пассажиров Toyota Camry были травмированы, им была оказана медпомощь.

Сотрудники Госавтоинспекции установили подозреваемого - им оказался 31-летний мужичина. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.